Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2026, kam es gegen 08:40 Uhr im Bereich der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr mit einem E-Scooter die Mundenheimer Straße aus Richtung Pfalzgrafenstraße in Fahrtrichtung Halbergstraße. Zeitgleich näherte sich eine Pkw-Fahrerin über die Hornstraße und beabsichtigte, nach links in die Mundenheimer Straße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der E-Scooter-Fahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die E-Roller-Fahrerin klagte anschließend über Schmerzen im rechten Fuß. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich.

Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

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