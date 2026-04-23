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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW geöffnet und Sachen gestohlen - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 18.04.2026, 19:30 Uhr bis Sonntag, den 19.04.2026, 19:30 Uhr betraten unbekannte Täter eine Tiefgarage in der Straße Alte Ziegelei. Dort öffneten sie auf unbekannte Art und Weise einen roten PKW der Marke Porsche. Im Fahrzeuginneren manipulierten die unbekannten Täter an Kabeln und entwendeten aus dem Kofferraum diverse Gegenstände (u.a. einen Wagenheber) im Gesamtwert von ca. 400 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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