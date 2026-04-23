Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Vereinsgaststätte - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 21.04.2026, 21:10 Uhr bis 22.04.2026, 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Vereinsgaststätte in der Raiffeisenstraße ein. Dort nahmen die unbekannten Täter Essen und Getränke zu sich, beim Verlassen der Gaststätte entwendeten sie noch drei neue Flaschen Whiskey. Es entstand ein geschätzter Schaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Vereinsgaststätte des AV03 Speyer gemacht haben, oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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