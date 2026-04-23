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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei und rnv sowie Kontrolle des Waffen- und Messerverbotes im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Mittwoch, den 22. April 2026, führten die rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) und die Polizeiwache Oggersheim von 13:00 bis 17:00 Uhr eine gemeinsame Kontrolle durch. Dabei wurden Busse und Straßenbahnen an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz überprüft. Fahrgäste, die sich in den Fahrzeugen befanden oder gerade ausstiegen, wurden auf das Vorhandensein eines gültigen Fahrausweises kontrolliert. Insgesamt konnten rund 200 Reisende keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Neben einer Vertragsstrafe müssen diese mit einer Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen rechnen. In zwei Fällen gaben kontrollierte Personen falsche Personalien an. Aufgrund dessen wurde gegen diese zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurde parallel das seit 27.11.2025 in Rheinland-Pfalz geltende Waffen- und Messerverbot im ÖPNV seitens der Polizei kontrolliert. Eine Person führte verbotener Weise ein Reizstoffsprühgerät mit sich. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und das Gerät sichergestellt. Insgesamt wird eine positive Bilanz gezogen: Im Rahmen der Kontrolle wurden keine weiteren Verstöße gegen das Waffen- und Messerverbot festgestellt. Informationen über die genauen Regelungen hierzu finden sich auf der Homepage des Ministeriums des Innern und für Sport: https://mdi.rlp.de/themen/buerger-und-staat/verfassung-und-verwaltung/waffen-und-messerverbot-im-oepnv. Die Polizeikontrollen sollen auch in Zukunft zur Erhöhung der Sicherheit im ÖPNV durchgeführt werden. Auch weitere gemeinsame Kontrollen von Polizei und rnv sind geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Oggersheim
Telefon: 0621-963 24650
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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