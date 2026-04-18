Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A63 - Hochzeitskorso auf der A63 mit anschließender Nötigung

Heidesheim (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, kam es gegen 18:25 Uhr auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen Autokorso. Zwischen den Anschlussstellen Nieder-Olm und Wörrstadt bremsten nach Angaben der Zeugen mehrere Fahrzeuge den Verkehr auf beiden Fahrspuren ab. Zudem wurden zwei Fahrzeuge auf Höhe der AS Saulheim, sowie kurz vor der AS Wörrstadt durch einen BMW bis zum Stillstand ausgebremst.

Die Fahrzeuge konnten durch mehrere Polizeieinsatzfahrzeuge noch kurz vor der AS Wörrstadt aufgenommen und an dem dortigen Autohof einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Gegen den Fahrer des BMW wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die durch den Autokorso behindert, genötigt oder gefährdet wurden, oder sachdienliche Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen geben können, sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim unter der Telefonnummer 06132-9500 zu melden.

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