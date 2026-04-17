Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW, Zeugen gesucht

Heidesheim (ots)

Am 16.04.2026 gegen 21:40 Uhr kommt es auf der A643 in Fahrtrichtung Bingen in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Mombach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge sind danach nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die am Verkehrsunfall beteiligten Personen machen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden.

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