Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A60 Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und anschließender Unfallflucht

Heidesheim (ots)

Am 13.04.2026 kam es auf der Autobahn 60 in Höhe der Anschlussstelle Ingelheim-West in Fahrtrichtung Bingen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 78-jähriger Autofahrer wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur und übersah hierbei eine neben ihm fahrende 28-jährige Fahrzeugführerin. Diese wurde durch das Fahrmanöver gezwungen stark abzubremsen und auszuweichen. Infolge dessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam ins Schleudern.

Ein nachfolgender 33-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und konnte aufgrund nicht eingehaltenen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er auf das Fahrzeug der 28-jährigen auffuhr.

Der 78-jährige Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort, konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung jedoch festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Die 28-jährige Fahrerin sowie der 33-jährige Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 33-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Hauptfahrbahn für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr konnte lediglich langsam über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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