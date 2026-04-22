POL-PDLU: Einbruch in Gaststätte
Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)
Im Zeitraum von Sonntagnacht, den 19.04.2026, auf Dienstagmorgen, den 21.04.2026, wurde durch bislang unbekannte Täter in die Gaststätte Große Blies in der Christian-Weiß-Straße in Ludwigshafen eingebrochen. Der oder die Täter entkamen unbemerkt und entwendeten eine Geldbörse mit Wechselgeld. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.
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