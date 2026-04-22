POL-PDLU: Einbrüche in mehrere Kellerabteile

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Mittwoch, den 15.04.2026, wurde im Zeitraum von 6 bis 18 Uhr ein Lasten-E-Bike von einem Grundstück in der Speyerer Straße entwendet. Der Besitzer erhielt in diesem Zeitraum eine Lieferung, weshalb das Hoftor offenstand. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Babboe Dog-E Lastenrad im Wert von 3.000 EUR. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorgang geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der ...

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