POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl
Dannstadt-Schauernheim (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag (20.04.2026) auf Dienstag (21.04.2026) durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zutritt in einen Lagerraum eines landwirtschaftlichen Betriebes. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wurde aus dem Lagerraum und angrenzenden Räumlichkeiten nichts entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-595-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell