Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260427.3 Kiel: versuchtes Raubdelikt - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Heute Morgen, 27. April 2026, kam es in der Innenstadt zu einem versuchten Raubdelikt. Ein unbekannter Täter versuchte einer Frau die Handtasche zu entreißen. Durch lautes Schreien und Gegenwehr konnte die Geschädigte den Täter in die Flucht schlagen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Montagmorgen gegen 6:45 Uhr befand sich die 27-jährige Geschädigte auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Ihren Pkw stellte die Frau laut eigenen Angaben auf dem Parkplatz in der Waisenhofstraße ab und begab sich zu Fuß in Richtung Holstenstraße. In der Straße Kleiner Kuhberg sei ihr eine männliche Person aufgefallen, die sich ständig zu ihr umgedreht habe.

Nachdem die 27-Jährige in Höhe eines Immobiliengeschäftes an der Person vorbeigegangen sei, habe dieser sie gegen die dortige Hauswand gedrängt und versucht ihr die Handtasche zu entreißen. Unter lautem Schreien und mit erheblichem Kraftaufwand sei es der Frau laut eigenen Angaben gelungen, im Besitz ihrer Handtasche zu verbleiben und zu flüchten. Die Frau sei dann in Richtung ihrer Arbeitsstelle gelaufen und habe die Polizei informiert. Der Mann habe sich in Richtung der Straße Lange Reihe entfernt.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als ca. 32-36 Jahre alt. Er soll kurze dunkle Haare, ein schmales Gesicht und einen Bart gehabt haben. Zudem sei er mit einer schwarzen Nike-Daunenjacke, einer hellgrauen, verwaschenen Schlaghose und Plateauschuhen mit offenen Schnürsenkeln bekleidet gewesen.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0431 / 160 -3333.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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