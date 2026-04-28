Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260428.3 Kiel: Brand von Mülltonnen - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Am Wochenende brannten im Wehdenweg im Stadtteil Wellingdorf mehrere Mülltonnen. Dabei entstand Gebäudeschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Wehdenweg der Rettungsleitstelle ein offenes Feuer im Bereich der Mülltonnen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass mehrere Mülltonen, die in einem Verschlag untergestellt waren, in Vollbrand standen. Nach rund einer halben Stunde war der Löscheinsatz beendet. Durch den Brand wurden mehrere Mülltonnen sowie der Verschlag zerstört und die Fassade des Mehrfamilienhauses beschädigt.

Nach Zeugenangaben sollen sich zur tatrelevanten Zeit drei Personen in der Nähe der Brandstelle an einer dortigen Bushaltestelle aufgehalten haben. Sie sollen zirka 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder zu den gesuchten Personen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 / 160 33 33 angenommen.

Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

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