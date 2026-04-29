Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260429.1 Kiel: Serie von Sachbeschädigungen - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Kiel (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtteil Wellingdorf zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Bislang sind 80 Fälle bekannt, in denen Hausfassaden, Pkw und Verkehrszeichen rund um die Lütjenburger Straße mit Farbe besprüht wurden. Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten und Zeugen.

In der Nacht von Samstag, 18:00 Uhr, auf Sonntag, 06:00 Uhr, ereignete sich eine Serie von Sachbeschädigungen. Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Anwohner, dass er in der Lütjenburger Straße mehrere geparkte Pkw festgestellt habe, die mit Farbe besprüht worden seien. Daraufhin suchten Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers den Tatort auf und stellten fest, dass neben diversen Pkw zusätzlich auch Verkehrszeichen und Hausfassaden augenscheinlich durch Sprühfarbe beschädigt wurden.

In den umliegenden Straßen fanden die Beamtinnen und Beamten ähnliche Schmierereien vor. Nach bisherigen Erkenntnissen waren folgende Straßen betroffen: Elbinger Straße, Marienwerderstraße, Hangstraße, Klausdorfer Weg, Franziusallee, Selenter Straße, August-Sievers-Ring und Julius-Brecht-Straße.

Bei den Schmierereien handelte es sich überwiegend um wahllos aufgebrachte Farbe, darüber hinaus Graffitis und in Einzelfällen auch um Hakenkreuze. In allen Fällen dürfte blaue und grau-silberne Sprühfarbe verwendet worden sein. Teilweise konnte die Farbe mit wenig Aufwand entfernt werden. In anderen Fällen war sie dauerhaftend.

Die Einsatzkräfte leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen Unbekannt ein. Zwischen den Taten dürfte ein Zusammenhang bestehen. Anhaltspunkte auf einen oder mehrere Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe kann bislang nicht abschließend beziffert werden. Sie dürfte jedoch im geschätzten unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Möglicherweise gibt es noch weitere Geschädigte, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der polizeiliche Staatsschutz im Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Kiel. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen für das Tatgeschehen. Möglicherweise sind der oder die Täter durch häusliche Überwachungskameras in den betroffenen Straßenzügen aufgenommen worden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 angenommen.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

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