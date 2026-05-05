Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260505.2 Kiel: Verletzte Frau angetroffen - Hinweise auf Gewalttat - Polizei sucht Zeugen - Folgemeldung zu 260115.1

Kiel (ots)

Bereits am 2. Januar 2026 trafen Passanten eine erheblich verletzte Frau im Sport- und Begegnungspark im Stadtteil Gaarden an. Zunächst war die Ursache ihrer Verletzungen unklar. Die inzwischen geführten intensiven Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Frau Opfer einer Gewalttat geworden ist. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Freitag, 2. Januar 2026, stellten Passanten im Sport- und Begegnungspark im Bereich der Coventryhalle eine schwer verletzte 22-Jährige fest. Sie wies erhebliche Kopfverletzungen auf und kam in ein Krankenhaus. Siehe hierzu auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/6197215

Die Bezirkskriminalinspektion Kiel führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die sich am 2. Januar 2026 zwischen 15 und 17 Uhr im Sport- und Begegnungspark aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Tat machen können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 160 33 33 entgegen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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