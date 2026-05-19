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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reihenhaus in Moringen geriet in Brand - Ermittlungen dauern an

Northeim (ots)

37186 Moringen, Taubenweg, Montag, 18.05.2026, 08.00 Uhr

NORTHEIM (Mil) -

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagmorgen das in einem Reihenhaus befindliche Wohnzimmer in Brand. Die 65-jährige Hausbewohnerin wurde auf den Brand aufmerksam und begab sich eigenständig aus dem Haus. Die anschließend alarmierten Feuerwehrkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Moringen, Northeim und Fredelsloh konnten eine weitreichende Ausweitung des Feuers verhindern.

Die 65-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Gebäudeschaden kann bisher nicht beziffert werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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