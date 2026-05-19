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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Northeim - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wallstraße, Montag, 18.05.2026, 08.55 Uhr

NORTHEIIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person befuhr am Montagmorgen die Wallstraße in Northeim in Richtung Graf-Otto-Straße. Hierbei touchierte er den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten OPEL Vivaro-B, wodurch ein Sachschaden am Pkw entstand. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Northeim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter 05551-91480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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