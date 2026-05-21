Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots)

Mittwoch, 20.05.2026, gegen 15:30 Uhr

Northeim, Galgenbergsweg und Nelkenstraße

Northeim(da) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Nachmittag im Bereich Galgenbergsweg ein 44-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte der Mann aus Polen neurologische Auffälligkeiten, ein Drogenvortest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Fast zeitgleich kontrollierten weitere Beamte einen 53-jährigen Northeimer, der mit seinem E-Scooter in der Nelkenstraße unterwegs war. Dieses Fahrzeug war nicht versichert, auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

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