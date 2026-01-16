PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Werpeloh - Bewaffneter Raubüberfall auf Bäckerei (Korrektur - Beschreibung des Täters)

Werpeloh (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026, kam es gegen 17:36 Uhr in einer Bäckerei an der Hauptstraße in Werpeloh zu einem Raubüberfall.

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte eine 50-jährige Angestellte am Verkaufstresen mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Westen.

Der Täter wird als männlich und kräftig gebaut beschrieben. Er war komplett schwarz bekleidet und maskiert.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

