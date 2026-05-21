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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf: Unbekannter Täter stiehlt gesichertes E-Bike am Bahnhof in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, Ortsteil Kreiensen, Bahnhof

Am 20.05.2026 im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter das am Bahnhof in Kreiensen abgestellte und gesicherte Fahrrad des Geschädigten. Anschließend entfernt sich dieser in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgrünes E-Bike der Marke AGON, welches mit schwarzen Schutzblechen versehen ist.

Der entstandene Gesamtschaden wird durch die eingesetzten Beamten auf 1000EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden (05382/95390)Füh

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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