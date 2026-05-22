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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trikotkiste von Straßenrand entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen/ OT Ellierode, Johannisanger, Donnerstag, 21.05.2026, 17.30 Uhr - 18.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person entwendete in der Zeit von Donnerstag, 17.30 Uhr - 18.40 Uhr eine am Straßenrand abgestellte silberne Kiste. In der Kiste befanden sich Sporttrikots in einem Wert von rund 1500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unbekannte Fahrzeuge oder Personen in der Tatzeit am oder um den Tatort gesehen haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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