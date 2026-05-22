Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sicher auf dem Motorrad unterwegs: Die PI Northeim und Hameln-Pyrmont/ Holzminden laden zu einer Präventionsaktion am 30.05.2026 an der Landstraße 548 zwischen Uslar und Relliehausen ein

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Northeim (ots)

USLAR- Im Rahmen der Landstraßenkampagne "Mein Tempo...Mein Leben" der Landesverkehrswacht Niedersachsen e.V. veranstalten die o.a. Polizeiinspektionen von 10:30 Uhr bis 16.00 Uhr eine Präventionsaktion unter dem Tenor "Kaffee statt Knöllchen" am Parkplatz Neuer Teich. Ziel ist es, mit den Motorradfahrenden ins Gespräch zu kommen und zu Themen wie überhöhte Geschwindigkeit, Fahrtüchtigkeit, Schutzbekleidung, Erste Hilfe, Fahrsicherheitstrainings und Lärmschutz zu sensibilisieren. Zusätzlich werden Netzwerkpartner wie die Verkehrswacht Uslar e.V., der ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt, Plankenparty e.V. und die Stauhelfer-Motorradstaffel Northeim der Johanniter Unfallhilfe vor Ort sein.

Alle interessierten Bikerinnen und Biker sind herzlich eingeladen. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort freuen sich auf Ihren Besuch.

Am 30. Mai findet neben der Präventionsaktion auch die Biker-Safety-Tour der Polizeidirektion Göttingen statt. Im Rahmen dieses kostenlosen Präventionsangebotes werden die Teilnehmenden in zwei Kleingruppen von erfahrenen Polizeimotorradfahrenden begleitet und zu unterschiedlichen Themenbereichen sensibilisiert.

Unter dem Motto "Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Unfall" stehen Informationen und Aufklärung zu Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkten, zum Fahrzeugzustand, zur Schutzkleidung und zur Lärmproblematik im Vordergrund dieses Präventionsangebots. Die Touren werden nach erfolgreichem Auftakt im Jahr 2025 erneut im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen angeboten. Ziel ist es, die Sicherheit trotz Fahrspaß nicht außer Acht zu lassen, für Rücksichtnahme vor dem Hintergrund von Lärmbelästigungen zu werben und deutlich zu machen, dass Umsicht Leben retten kann und das Ziel immer sein muss, sicher anzukommen.

Für die Biker-Safety-Tour am 30.05.2026 werden zwei der begehrten Startplätze am Veranstaltungstag direkt am Parkplatz Neuer Teich ausgelost. Interessierte Biker/-innen können ab 10:30 Uhr ihren vor Ort ausgefüllten Anmeldebogen samt Haftungserklärung in die Lostrommel werfen und gegen 11 Uhr in einer der beiden Gruppen starten.

Weitere Informationen sind unter https://www.pd-goe.polizei-nds.de/startseite/pravention/verkehr/biker-safety-tour-2026-118447.html zu finden.

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