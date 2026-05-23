POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Eschenschlag, Donnerstag, 21.05.2026, 04.10 Uhr NORTHEIM (mil) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Donnerstagnacht, um 04.10 Uhr, vier Mülltonnen in Vollbrand. Die Mülltonnen standen vor einem Mehrparteienhaus in der Straße Eschenschlag in Northeim. In Folge des Brandes wurde ein Fenster in unmittelbarer Nähe zu den Mülltonnen zerstört. Die sofort alarmierte freiwillige ...

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