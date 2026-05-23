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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am 20.05.2026, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger mit seinem Pkw öffentliche Straße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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