POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr
Uslar (ots)
Uslar (La) - Am 20.05.2026, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger mit seinem Pkw öffentliche Straße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
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