Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Montag (18.05.2026) gegen 22.00 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Neuhäuserstraße. Der Täter zerkratzte hierbei eine Fahrzeugtüre. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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