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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (18.05.2026) gegen 22.00 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Neuhäuserstraße. Der Täter zerkratzte hierbei eine Fahrzeugtüre. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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