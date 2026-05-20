POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Dienstag (19.05.2026) kam es zu einem Widerstand und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte in der Donauwörther Straße. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 21.15 Uhr stellten die Beamten im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen 43-jährigen Mann fest, welcher immer wieder auf die Straße torkelte. Der Mann wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Hierbei weigerte ...

mehr