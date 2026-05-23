Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzen

Northeim (ots)

Northeim (pel), Friedrichstraße, 22.05.2026, 14:00 Uhr.

Ein 70-Jähriger aus Northeim fuhr mit seinem Pkw Mercedes hinter dem BMW einer 45-Jährigen aus Northeim auf der Friedrichstraße in Richtung Wilhelmstraße.

Die 45-Jährige hielt an einem Fußgängerüberweg an, um einem Bevorrechtigten die Überquerung zu ermöglichen.

Der 70-jährige Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf.

Ein 30-jähriger Mitfahrer aus Northeim im Mercedes und die 45-jährige BMW-Fahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Beide benötigten jedoch nach einer Überprüfung durch eine RTW-Besatzung keine weitere medizinische Versorgung.

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