PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von zwei Verkehrsschildern "Umleitung" - Polizei bittet um Hinweise

POL-PDWIL: Diebstahl von zwei Verkehrsschildern "Umleitung" - Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Graach a.d. Mosel (ots)

In der Zeit von Samstag, 16.05. auf Sonntag, 17.05.2026, wurden in der Ortschaft Graach zwei Verkehrsschilder mit der Aufschrift "Umleitung" entwendet. Die Schilder waren im Rahmen einer Verkehrsführung anlässlich des Musikfestes an den Straßen Gestade/Moselstraße und Gestade/Müllerstraße aufgestellt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige auffällige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/9527-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531/9527-0
Fax: 06531/9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 08:07

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Dreis (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich nun erst mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 18.05.2026 gegen 13:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage von Dreis. Hier verlor ein bisher unbekannter Fahrzeugführer aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen Teile seiner Ladung. Hierdurch wurden mehrere Schrauben auf der Fahrbahn verteilt, welche zu Schäden an nachfolgenden Fahrzeugen führten. ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 08:06

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Fiat Ducato

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 18.05.2026, 15:00 Uhr bis 20.05.2026, 14:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen Fiat Ducato, welcher im Bereich eines Firmengeländes in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich abgestellt war. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 08:04

    POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Scooters

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 14.05.2026, 21:00 Uhr bis 15.05.2026, 09:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen, im Bereich der Trierer Landstraße in Wittlich an einem im Boden betonierten Fahrradbügel angeketteten, E-Scooter. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren