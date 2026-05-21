Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Fiat Ducato

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 18.05.2026, 15:00 Uhr bis 20.05.2026, 14:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen Fiat Ducato, welcher im Bereich eines Firmengeländes in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich abgestellt war.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell