Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch und teilweises Auffinden von Diebesgut

Sehlem (ots)

Am 20.05.2026 gegen 08:54 Uhr wurde durch aufmerksame Zeugen gemeldet, dass auf dem Parkplatz an der Landstraße 141 zwischen Sehlem und Hetzerath augenscheinlich aufgebrochene Geldkassetten lägen.

Kurz darauf wurde mitgeteilt, dass es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Fahrschule in Sehlem gekommen sei.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Kriminalinspektion Wittlich wurde der Tatort in Sehlem aufgenommen, durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die aufgefundenen Geldkassetten sichergestellt.

Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht abschließend beziffert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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