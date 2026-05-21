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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Verkaufscontainer

Weinsheim (ots)

Am Freitag den 08.05.2026 wurde in der Zeit zwischen 00:00 und 05:30 Uhr in der Ortslage Weinsheim in der Josef-Streif-Straße in den Verkaufscontainer "Wengshemer Büdchen" eingebrochen und es wurden diverse Waren entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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