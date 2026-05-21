Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Verkaufscontainer

Weinsheim (ots)

Am Freitag den 08.05.2026 wurde in der Zeit zwischen 00:00 und 05:30 Uhr in der Ortslage Weinsheim in der Josef-Streif-Straße in den Verkaufscontainer "Wengshemer Büdchen" eingebrochen und es wurden diverse Waren entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

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