Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Daun (ots)

Am Nachmittag des 19.05.2026 ereignete sich im Einmündungsbereich der L 68 zwischen den Ortslagen von Daun und Daun-Waldkönigen ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Die Unfallverursacherin befuhr zuvor mit ihrem PKW die K 11 aus Richtung Daun-Steinborn kommend und beabsichtige nach links auf die Vorfahrtsstraße, in Richtung Dockweiler, abzubiegen. Derweil befuhr der andere PKW-Fahrer die Vorfahrtsstraße der L 68 in Fahrtrichtung Daun. Beim Abbiegevorgang übersah die Unfallverursacherin den auf der Vorfahrtsstraße befindlichen PKW, sodass es zum Frontalzusammenstoß der jeweils mit zwei Insassen besetzten Fahrzeuge kam. Drei der vier Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Beifahrer im bevorrechtigten PKW wurde mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn war zeitweise während der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei, die Feuerwehr Daun, sowie Beamte der Polizeiinspektion Daun.

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