Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Gladbach (ots)

Am 18.05.2026 gegen 07:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Mühlenweg in der Ortslage von Gladbach.

Hier kollidierte er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 58-jährigen Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land.

Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Nach ersten Zeugenhinweisen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Personenkraftwagen mit WIL-Kennzeichen gehandelt haben.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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