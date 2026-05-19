Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alkoholisierte PKW-Fahrerin überschlägt sich im Straßengraben

Bernkastel-Kues (ots)

Am Dienstagmorgen, 19.05.2026 gegen 00:20 Uhr, geriet der PKW einer 57jährigen Fahrerin im Bereich der B50, auf dem Gefällstück zwischen Platten und dem Kreisverkehr bei der Zeltinger Brücke, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Erliegen. Die Frau wurde hierbei verletzt und musste durch das DRK ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung bei der Fahrerin bemerkt, weshalb zudem eine Blutentnahme erfolgte.

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