Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Kein Ticket im ICE, Aufenthaltsverbot in Deutschland und Vollstreckungshaft - Bundespolizisten nehmen Algerier am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Er durfte sich nicht in Deutschland aufhalten und war dennoch im ICE im Bundesgebiet unterwegs. Ein Ticket besaß der Mann nicht, dafür bestanden gegen ihn mehrere Haftbefehle: Bundespolizisten haben am 4. Mai am Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt einen Algerier festgenommen.

Ein Zugbegleiter hatte den 26-Jährigen zunächst ohne Fahrschein im ICE festgestellt und die Beamten hinzugerufen. Da der Mann keine Ausweispapiere dabei hatte, überprüften die Bundespolizisten seine Identität mittels Fingerabdrücken. Mit der zweifelsfreien Feststellung der Personalien, stellte sich auch heraus, dass gegen den Mann insgesamt drei Ausschreibungen vorlagen. Zum einen war er wegen eines bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbotes zur Festnahme ausgeschrieben. Zum anderen bestanden zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen Diebstahls und eines Vergehens gegen das Konsumcannabisgesetz. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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