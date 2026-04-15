Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Schleusungskriminalität - Durchsuchungen der Bundespolizei in Nordrhein-Westfalen

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Frankfurt/Main (ots)

Aktuell durchsuchen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf mehr als 120 Einsatzkräfte der Bundespolizei mit der Unterstützung von Bargeldspürhunden der Bundeszollverwaltung sieben Objekte in Nordrhein-Westfalen. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen liegt im Großraum Düsseldorf. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und der Beschäftigung von Ausländern ohne Aufenthaltstitel. Über die Ergebnisse informieren wir nach Abschluss der Maßnahme.

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