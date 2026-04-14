Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Doppelter Fahndungserfolg dank Videoauswertung - Festnahme nach Diebstählen am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt dank einer schnellen und erfolgreichen Videoauswertung zwei Diebe vorläufig festnehmen. Während ein Deutscher am Samstag Geld aus einer Spendenbox gestohlen hat, entwendete am Sonntag ein Togoer einen Rucksack und eine Jacke.

Nachdem der 26-jährige Deutsche eine Spendenbox in der Abflughalle B mit einem unbekannten Gegenstand geöffnet hatte, floh er. Dank einer gezielten Videoauswertung konnten Bundespolizisten den Fluchtweg des Mannes nachvollziehen und feststellen, dass er mit der S-Bahn in Richtung des Frankfurter Hauptbahnhofes gefahren ist. Dort konnten ihn Kräfte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main feststellen und festnehmen.

Als der Geschädigte den Diebstahl seines Rucksacks und seiner Jacke am Sonntag bemerkte, wendete er sich umgehend an Bundespolizisten. Diese konnten den Tathergang schnell mittels Videoauswertung rekonstruieren und den Täter identifizieren. In der Folge konnten die Einsatzkräfte den Verdächtigen, welcher die Jacken noch immer bei sich hatte, im Terminal 1 ausfindig machen und festnehmen. Den Rucksack des Geschädigten fanden die Bundespolizisten kurze Zeit später am Regionalbahnhof und konnten ihn an den Geschädigten übergeben.

Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Der deutsche Staatsangehörige wird zudem einem Haftrichter vorgeführt.

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