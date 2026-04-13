Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung in der Nacht zu Samstag (11.04.2026, 04:50 Uhr) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten um kurz vor 05:00 Uhr drei Männer in eine Auseinandersetzung. Dabei griffen ein 23-jähriger Albaner und ein 28-jähriger Syrer einen 33-jährigen Marokkaner an. Zeugen bekamen die Auseinandersetzung mit und sahen den Geschädigten am Boden liegen. Die beiden Tatverdächtigen sollen auf ihr Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Zudem habe der 28-Jährige einen spitzen Gegenstand in der Hand gehalten und in Richtung des 33-Jährigen gestoßen. Anschließend entfernten sich die Angreifer zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Gathe. Eingesetzte Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen in einem Hauseingang an der Wilsbergstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Polizisten bei dem 28-Jährigen einen spitzen Gegenstand und stellten ihn als mögliche Tatwaffe sicher. Da der Verdacht besteht, dass die beiden Männer vor Tatausführung Betäubungsmittel konsumierten, wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Bei dem 28-Jährigen besteht zudem der Verdacht auf Alkoholkonsum. Beide Männer sind ohne festen Wohnsitz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete. Der Rettungsdienst brachte den 33-jährigen Geschädigten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

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