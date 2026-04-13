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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung in der Nacht zu Samstag 
(11.04.2026, 04:50 Uhr) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei 
Wuppertal. 

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten um kurz vor 05:00 Uhr drei 
Männer in eine Auseinandersetzung. Dabei griffen ein 23-jähriger 
Albaner und ein 28-jähriger Syrer einen 33-jährigen Marokkaner an. 
Zeugen bekamen die Auseinandersetzung mit und sahen den Geschädigten 
am Boden liegen. Die beiden Tatverdächtigen sollen auf ihr Opfer 
eingeschlagen und eingetreten haben. Zudem habe der 28-Jährige einen 
spitzen Gegenstand in der Hand gehalten und in Richtung des 
33-Jährigen gestoßen. 

Anschließend entfernten sich die Angreifer zu Fuß von der Örtlichkeit
in Richtung Gathe. Eingesetzte Polizeibeamte konnten die 
Tatverdächtigen in einem Hauseingang an der Wilsbergstraße antreffen 
und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung der Personen fanden 
die Polizisten bei dem 28-Jährigen einen spitzen Gegenstand und 
stellten ihn als mögliche Tatwaffe sicher. 

Da der Verdacht besteht, dass die beiden Männer vor Tatausführung 
Betäubungsmittel konsumierten, wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. 
Bei dem 28-Jährigen besteht zudem der Verdacht auf Alkoholkonsum. 

Beide Männer sind ohne festen Wohnsitz. Auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft wurden beide dem Haftrichter vorgeführt, der 
antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete.  

Der Rettungsdienst brachte den 33-jährigen Geschädigten zur 
stationären Behandlung in ein Krankenhaus. 

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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