Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 17.05.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch. Es wurde eine Vielzahl an Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern kontrolliert. Erfreulicherweise wurden meist nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt, welche nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet wurden. Die Kontrolltätigkeit stieß auf große Zustimmung.

Am 17.05.2026 gegen 11:37 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 60-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues im Bereich der Himmeroder Straße in Wittlich. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem mitgeführten Anhänger der Termin zur Hauptuntersuchung bereits seit März 2024 abgelaufen war. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Zulassungsstelle informiert.

Gegen 23:45 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 49-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet in der Bernkasteler Straße in Wittlich. Bei dem Fahrzeugführer konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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