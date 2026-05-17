PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Lagerschuppens am Bauhof der VG Arzfeld

POL-PDWIL: Brand eines Lagerschuppens am Bauhof der VG Arzfeld
  • Bild-Infos
  • Download

Arzfeld (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, kam es zu einem Brand an einem Holzschuppen, der unmittelbar an das Gebäude des Bauhofs der Verbandsgemeinde Arzfeld angrenzt.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Zur Ursache des Brandes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Arzfeld, Daleiden und Lichtenborn sowie die Polizei Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 17.05.2026 – 11:57

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

    Wittlich (ots) - Am 17.05.2026 zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Gerberstraße in Wittlich eingerichtet. Im Zuge dieser Standkontrolle wurden insgesamt 20 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft. Dabei wurden geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt und entsprechend den Vorgaben des bundeseinheitlichen ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 11:56

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 03.05.2026 bis 16.05.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Danziger Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Arona und beschädigten diesen vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands. Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich haben den Sachverhalt vor Ort aufgenommen ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 10:27

    POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses

    Irrel (ots) - Am 17.05.2026 gegen 03:30 Uhr kam es in der Ortslage Irrel zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Dabei war insbesondere der Anbau des Hauses von den Flammen betroffen. Ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude und umliegende Häuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist aktuell Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Es kam zu keinen Personenschäden. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren