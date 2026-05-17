Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Lagerschuppens am Bauhof der VG Arzfeld

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Arzfeld (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, kam es zu einem Brand an einem Holzschuppen, der unmittelbar an das Gebäude des Bauhofs der Verbandsgemeinde Arzfeld angrenzt.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Zur Ursache des Brandes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Arzfeld, Daleiden und Lichtenborn sowie die Polizei Prüm.

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