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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 17.05.2026 zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Gerberstraße in Wittlich eingerichtet.

Im Zuge dieser Standkontrolle wurden insgesamt 20 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft.

Dabei wurden geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt und entsprechend den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet.

Darüber hinaus wurden mit einzelnen Fahrzeugführern verkehrserzieherische Gespräche geführt, insbesondere im Hinblick auf vermeidbaren Lärm im öffentlichen Verkehrsraum.

Bei einem 18-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen.

Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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