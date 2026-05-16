PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Neumagen-Dhron (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues von einem Verkehrsunfall in Neumagen-Dhron, in der Straße "In Folz", in Kenntnis gesetzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen 18:30 Uhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen ein, an der Hauswand stehendes, Regenfass gefahren ist. Dieses wurde dabei beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531 95270 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531 95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 14:15

    POL-PDWIL: Feuerwehreinsatz in Seniorenheim

    Piesport (ots) - Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues kam es am Freitag, den 15.05.2026, gegen 16:20 Uhr in einem Seniorenheim in Piesport. Nach anfänglichem Verdacht eines Brandes stellte sich heraus, dass die Ursache der starken Rauchentwicklung in angebranntem Essen lag. Keiner der Bewohner wurde dabei verletzt. Die umliegenden Feuerwehren sowie ein Rettungswagen samt ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 14:01

    POL-PDWIL: Verletzter Motorradfahrer auf der L 1

    Preischeid (ots) - Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Dieser befuhr die L 1 zwischen Preischeid und Machtemesmühle. In einer langgezogenen Kurve versuchte dieser nach ersten Ermittlungen ein anderes Motorrad zu überholen und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der Motorradfahrer kam zu Fall, zog sich Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Erstbehandlung durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren