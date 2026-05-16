Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Neumagen-Dhron (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues von einem Verkehrsunfall in Neumagen-Dhron, in der Straße "In Folz", in Kenntnis gesetzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen 18:30 Uhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen ein, an der Hauswand stehendes, Regenfass gefahren ist. Dieses wurde dabei beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531 95270 entgegen.

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