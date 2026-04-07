Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Ehringhausen

Breckerfeld (ots)

Datum: 07.04.2026/ Uhrzeit: 07:56 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Dahlerbrücker Straße, Berghauser Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Polizei/ Bericht (hb): Am Dienstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich Ehringhausen ein Verkehrsunfall. Es kam zu einem Zusammenstoß zweier PKW im Frontbereich. Beide Insassen blieben unverletzt; es lief Scheibenwischwasser aus. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde die Unfallstelle abgesichert und die Insassen betreut.

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