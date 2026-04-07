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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Ehringhausen

Breckerfeld (ots)

Datum:		07.04.2026/
Uhrzeit:	07:56 Uhr/
Dauer:		ca. 45 Minuten/
Einsatzstelle:	Dahlerbrücker Straße, Berghauser Straße/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Polizei/


Bericht (hb): Am Dienstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich 
Ehringhausen ein Verkehrsunfall.
Es kam zu einem Zusammenstoß zweier PKW im Frontbereich. Beide 
Insassen blieben unverletzt; es lief Scheibenwischwasser aus.
Bis zum Eintreffen der Polizei wurde die Unfallstelle abgesichert und
die Insassen betreut.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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