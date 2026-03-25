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Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldete Rauchentwicklungen - Abraumverbrennung

Breckerfeld (ots)

Datum:		24.03.2026/
Uhrzeit:		19:41/
Dauer:		ca. 1 Stunde/
Einsatzstelle:	In der Sylbach/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/

Breckerfeld, 25.03.2026 (hb): Am Dienstagabend wurde der Feuerwehr 
Breckerfeld über den Notruf 112 ein bereits abgebrannter Schlagabraum
in der Sylbach gemeldet, von dem durch den aufgekommenen Wind 
begünstigter Funkenflug ausging.

Die Einsatzkräfte zogen den Schalgabraum auseinander und löschten die
vorhandenen Glutreste ab. So konnte eine Ausbreitung auf die 
umliegende Vegetation verhindert werden.

Bereits letzten Samstag rückte der Löschzug Breckerfeld zu einer 
unklaren Rauchentwicklung zwischen Altenbreckerfeld und Boßel aus. 
Auch hier handelte es sich um eine vom Ordnungsamt der Stadt 
Breckerfeld genehmigte Abraumverbrennung. Der Betreiber des Feuers 
hatte alle vorgegebenen Auflagen eingehalten, sodass hier keine 
Maßnahmen Seitens der Feuerwehr notwendig waren.

Zu dieser Jahreszeit werden erfahrungsgemäß viele genehmigte Feuer in
Breckerfeld und Umgebung abgebrannt. Trotzdem ist es richtig und 
wichtig, dass im Zweifelsfall die Feuerwehr alarmiert wird, um bei 
einem eventuellen Schadenfeuer rechtzeitig Maßnahmen einleiten zu 
können.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

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