Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldete Rauchentwicklungen - Abraumverbrennung

Breckerfeld (ots)

Datum: 24.03.2026/ Uhrzeit: 19:41/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: In der Sylbach/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Breckerfeld, 25.03.2026 (hb): Am Dienstagabend wurde der Feuerwehr Breckerfeld über den Notruf 112 ein bereits abgebrannter Schlagabraum in der Sylbach gemeldet, von dem durch den aufgekommenen Wind begünstigter Funkenflug ausging. Die Einsatzkräfte zogen den Schalgabraum auseinander und löschten die vorhandenen Glutreste ab. So konnte eine Ausbreitung auf die umliegende Vegetation verhindert werden. Bereits letzten Samstag rückte der Löschzug Breckerfeld zu einer unklaren Rauchentwicklung zwischen Altenbreckerfeld und Boßel aus. Auch hier handelte es sich um eine vom Ordnungsamt der Stadt Breckerfeld genehmigte Abraumverbrennung. Der Betreiber des Feuers hatte alle vorgegebenen Auflagen eingehalten, sodass hier keine Maßnahmen Seitens der Feuerwehr notwendig waren. Zu dieser Jahreszeit werden erfahrungsgemäß viele genehmigte Feuer in Breckerfeld und Umgebung abgebrannt. Trotzdem ist es richtig und wichtig, dass im Zweifelsfall die Feuerwehr alarmiert wird, um bei einem eventuellen Schadenfeuer rechtzeitig Maßnahmen einleiten zu können.

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