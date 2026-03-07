PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Prioreier Straße

FW-EN: Verkehrsunfall Prioreier Straße
Breckerfeld (ots)

Datum:		07.03.2026/
Uhrzeit:	02:45 Uhr/
Dauer:		ca. 1 Stunde/
Einsatzstelle:	L701 Höhe Drehe/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/

Bericht (hb): In der Nacht zum 7. März wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Prioreier Straße in Höhe Drehe alarmiert. Gegen 02:40 Uhr war ein Pkw BMW von der Fahrbahn abgekommen, wobei sich das Fahrzeug überschlug. Der 22jährige Fahrer und sein Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig und unverletzt verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle, klemmten die Batterien ab und trennten den Hochvolt-Trennschalter, da es sich um ein Elektrofahrzeug handelte. Auslaufende Betriebsstoffe wurden nicht festgestellt. Der Einsatz der insgesamt neun Einsatzkräfte endete gegen 03:50 Uhr. Neben dem Löschzug Breckerfeld waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort. _ Hinweis für Redaktionen: Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Quellenangabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" honorarfrei für die Berichterstattung verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

