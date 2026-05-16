POL-PDWIL: Feuerwehreinsatz in Seniorenheim

Preischeid (ots) - Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Dieser befuhr die L 1 zwischen Preischeid und Machtemesmühle. In einer langgezogenen Kurve versuchte dieser nach ersten Ermittlungen ein anderes Motorrad zu überholen und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der Motorradfahrer kam zu Fall, zog sich Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Erstbehandlung durch den ...

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