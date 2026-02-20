Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Live-Video bei TikTok- zieht Ermittlungsverfahren nach sich

Nürnberg (ots)

Am Mittwoch (18. Februar) hatte sich ein 20-jähriger Deutscher im Hauptbahnhof Nürnberg selbst gefilmt und übertrug das Video live über die Online-Plattform TikTok, wobei er einen verbotenen Gegenstand präsentierte. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Ein unbekannter Mitteiler informierte das Polizeipräsidium Mittelfranken über einen jungen Mann, der in der belebten Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofes Filmaufnahmen von sich selbst anfertigte. Das Brisante dabei - Er hielt einen Schlagring in der Hand. Eine kurz darauf entsandte Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg traf den jungen Mann noch am Tatort an. Bei ihm handelte es sich um einen über die Online-Plattform TikTok bekannten Livestreamer

Der Schlagring wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gem. § 52 Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell