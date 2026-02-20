Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Live-Video bei TikTok- zieht Ermittlungsverfahren nach sich
Nürnberg (ots)
Am Mittwoch (18. Februar) hatte sich ein 20-jähriger Deutscher im Hauptbahnhof Nürnberg selbst gefilmt und übertrug das Video live über die Online-Plattform TikTok, wobei er einen verbotenen Gegenstand präsentierte. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Ein unbekannter Mitteiler informierte das Polizeipräsidium Mittelfranken über einen jungen Mann, der in der belebten Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofes Filmaufnahmen von sich selbst anfertigte. Das Brisante dabei - Er hielt einen Schlagring in der Hand. Eine kurz darauf entsandte Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg traf den jungen Mann noch am Tatort an. Bei ihm handelte es sich um einen über die Online-Plattform TikTok bekannten Livestreamer
Der Schlagring wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gem. § 52 Waffengesetz eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
