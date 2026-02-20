Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: S-Bahn-Kollision mit umgestürztem Baum auf der Strecke Nürnberg - Ansbach

Petersaurach (ots)

In der Nacht zum Freitag (20. Februar) kollidierte eine S-Bahn der Linie S4 zwischen den Haltepunkten Petersaurach Nord und Wicklesgreuth mit einem witterungsbedingt umgestürzten Baum. Alle Fahrgäste blieben unverletzt.

Gegen 00:30 Uhr bemerkte der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn (S4), die in Richtung Ansbach unterwegs war, das Hindernis im Gleisbereich. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Schnellbremsung konnte der Zusammenprall mit dem Baum nicht mehr verhindert werden. Durch die Kollision entstanden Sachschäden am Triebfahrzeug sowie an der Oberleitung im betroffenen Abschnitt.

Die rund 30 Fahrgäste an Bord sowie der Triebfahrzeugführer blieben unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Petersaurach und des Rettungsdienstes übernahmen die Evakuierung der Reisenden aus dem Zug. Die Maßnahmen wurden vor Ort durch Beamte Bundespolizei unterstützt. Die Fahrgäste konnten ihre Reise anschließend mit einem bereitgestellten Schienenersatzverkehr fortsetzen

