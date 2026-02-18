Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Wenn der Staat ernst macht - Vollstreckungshaftbefehl am Hauptbahnhof Augsburg
Augsburg (ots)
Die Bundespolizei hat in der Nacht des 16.02.2026 einen Ukrainer aufgrund eines Haftbefehls wegen mehrfachen Fahrens ohne Ticket festgenommen. Der Mann ist der Justizvollzugsanstalt Gablingen zum Verbüßen der Strafe übergeben worden.
Am Montag, den 16.02.2026 in der Nacht überprüften Beamte am Hauptbahnhof Augsburg einen ukrainischen Staatsbürger. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Ukrainer ein Haftbefehl der Staatsanwalt Frankenthal aufgrund von Erschleichen von Leistungen vorliegt. Gegen den Mann wurde die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 20 Tagen angeordnet. Diese hätte durch Zahlung einer Geldstrafe von 600,00 EUR abgewendet werden können. Den erforderlichen Geldbetrag konnte durch den Ukrainer jedoch nicht bezahlt werden. Nun sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Gablingen seine Freiheitsstrafe ab.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: Fridolin.Schuerer@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell