Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Diebesbande im Hauptbahnhof - Drei unbekannte Männer plündern Supermarktkasse
Nürnberg (ots)
Mit einem Ablenkungstrick im Hauptbahnhof Nürnberg haben am Samstag (14. Februar) drei unbekannte Männer 750 EUR aus einer Supermarktkasse erbeutet.
Ein am Wochenende stark frequentierter Supermarkt im Nürnberger Hauptbahnhof wurde zum Ziel einer Diebesbande. Am Samstagnachmittag stellte sich ein unbekannter Mann an eine Kasse und bezahlte seine Ware. Nachdem er von der Kassiererin sein Rückgeld erhielt, ließ er es zur Ablenkung auf den Boden fallen. Um die Aufmerksamkeit der Kassiererin noch weiter auf sich zu ziehen, startete der Unbekannte eine Diskussion mit einer Kundin. Wie von der Bande beabsichtigt, half nun die Kassiererin beim Suchen und Aufsammeln des heruntergefallenen Geldes. Während einer seiner Komplizen außerhalb des Supermarktes die Umgebung beobachtete, nutzte ein weiterer Komplize den günstigen Moment aus. Unbeobachtet von der Kassiererin griff er in die noch geöffnete Kassenschublade und zog mehrere Geldscheine heraus. Mit der Beute von insgesamt 750 EUR flüchteten die drei unbekannten Männer in Richtung Königstorpassage.
Die Bundespolizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.
