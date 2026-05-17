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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 03.05.2026 bis 16.05.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Danziger Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Arona und beschädigten diesen vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands.

Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich haben den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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