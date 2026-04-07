Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall auf der Nordbahntrasse

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Freitag (03.04.2026, 01:15 Uhr), stürzte eine 31-Jährige mit ihrem E-Scooter und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Frau und ihr 36-jähriger Begleiter waren jeweils auf einem E-Scooter unterwegs. Als die Remscheiderin in Höhe der Mirker Straße versuchte anzuhalten, stürzte sie zu Boden. Dabei erlitt sie eine schwere Verletzung am Fuß. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Da bei beiden der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sind, wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein der Frau. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

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