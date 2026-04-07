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Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall auf der Nordbahntrasse

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Freitag (03.04.2026, 01:15 Uhr), stürzte eine 
31-Jährige mit ihrem E-Scooter und zog sich schwere Verletzungen zu. 

Die Frau und ihr 36-jähriger Begleiter waren jeweils auf einem 
E-Scooter unterwegs. Als die Remscheiderin in Höhe der Mirker Straße 
versuchte anzuhalten, stürzte sie zu Boden. Dabei erlitt sie eine 
schwere Verletzung am Fuß. Der Rettungsdienst brachte sie in ein 
Krankenhaus. 

Da bei beiden der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von 
Alkohol gefahren sind, wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Zudem 
beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein der Frau.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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