POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Senior bei Straßenraub verletzt - Halsketten entrissen.
Lippe (ots)
Am Sonntagabend (26.04.2026) wurde ein 69-jähriger Mann in der Otto-Hahn-Straße Kreuzung Oerlinghauser Straße in Schötmar von einem unbekannten Täter ausgeraubt. Gegen 19:35 Uhr näherte sich der Unbekannte dem Senior von hinten, brachte ihn zu Fall und entriss ihm zwei Halsketten. Anschließend flüchtete er zu Fuß in die Otto-Hahn-Straße . Der Mann wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich, etwa 20 Jahre alt - etwa 1,85 Meter groß - dunkle Haare - trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit roter Aufschrift auf dem Rücken Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
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